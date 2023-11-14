Osmangazi Köprüsü'ndeki tır kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı...Tırın devrilme anı kamerada

Savrulup kontrolünü kaybetti, Osmangazi Köprüsü girişinde böyle devrildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Osmangazi köprüsünde dün devrilen tırda sürücü yaralanmıştı. Tırın devrilme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, Osmangazi Köprüsü'nün Kocaeli Gebze girişi Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafifi ticari araç ile çarpışan tır devrildi. Yan yatan dorsenin bir bölümü yol kenarındaki yeşillik alana kaydı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafikte kontrollü geçişleri sağladı.

Kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra tırın savrulduğu ve yol kenarına devrildiği görülüyor. O sırada kimseye çarpmaması ise facianın önüne geçerken, sürücünün yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.