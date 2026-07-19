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Bursa'da otopark görevlisi ile vatandaş arasında bıçaklı kavga

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otopark görevlisi ile bir vatandaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olaya müdahale etti, yaralanan olmadı. Kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otopark görevlisi ile bir vatandaş arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olay, Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark görevlisi ile bir vatandaş arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine bıçak çektiği kavgada çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek olayın daha da büyümesini engelledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken tarafları ayırdı. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Kavga anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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