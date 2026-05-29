Bilecik'te motosiklet kazası: 1 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay dün gece, Osmaneli ilçesi Selimiye köyü mevkii D-650 kara yolu Bilecik-Sakarya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kazada, Uğur D. idaresindeki 11 ACF 385 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Uğur D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

