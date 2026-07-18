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Çorum'da uyuşturucu tacirlerine jandarmadan operasyon: 1 tutuklama

Çorum'da uyuşturucu tacirlerine jandarmadan operasyon: 1 tutuklama
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Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Osmancık ilçesine il dışından uyuşturucu madde getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Getirdikleri uyuşturucu maddeyi satmaya hazırlandıkları tespit edilen H.Y., A.S.K. ve E.E. isimli 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y., A.S.K. ve E.E., işlemlerinin ardından Osmancık Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden H.Y., mahkemece tutuklanırken, A.S.K. ve E.E. serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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