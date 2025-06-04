Osmancık'ta Sulama Kanalına Devrilen Araçta 3 Yaralı
Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 1'i bebek toplam 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada 1'i bebek, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Osmancık-Çorum karayolu üzerindeki Evlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çeltik sulama kanalına devrildi.
Meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, sulama kanalına düşen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. - ÇORUM