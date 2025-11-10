Haberler

Osmancık'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

Güncelleme:
Çorum'un Osmancık ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından vurulurken, olaya karışan iki kişi gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, aralarında husumet bulunan üç kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Osmancık ilçesi Çay Mahallesi Dodurga Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarındaki husumet sebebiyle daha önce tartıştıkları öğrenilen üç kişi, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Taraflar arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, O.O. isimli vatandaş, tüfekle bacağından vuruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
