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Osmancık'ta Şafak Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Osmancık'ta Şafak Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı, 2'si adliyeye sevk edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, jandarma timleri tarafından düzenlenen şafak operasyonun da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl dışından getirilen uyuşturucu maddelerin Osmancık'ta satıldığı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri

8 farklı ev ve eklentilerine eş zamanlı operasyonu düzenledi. Şüphelilerin ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda çok miktarda skunk, metamferamin, bonzai, extasy, lilika geçirildi. Operasyonlarda 8 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri yapılan sorgulamanın ardından 2 kişiye Adliye'ye sevk ettiler. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan iki zanlıdan birisi sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Ç. D. adlı zanlı ise tutuklanarak Çorum L tipi kapalı cezaevine sevk edildi - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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