Osmancık'ta Motosiklet Denetimleri: 15 Araç Trafikten Men Edildi
Çorum'un Osmancık ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 15 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerin amacı, trafik güvenliğini artırmak ve motosiklet kazalarını önlemek.
Çorum'un Osmancık ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 15 motosiklet trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve artan motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Yapılan son denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı belirlenen 15 motosiklet, trafikten men edildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa