Osmancık'ta Bodrum Katında Yangın Çıktı

Osmancık'ta Bodrum Katında Yangın Çıktı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Yaylabaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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