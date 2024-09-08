Osmancık Köprüsü'nde otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'da Osmancık köprüsünde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Osmancık Caddesi üzerinde bulunan köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep K.yönetimindeki 06 CVU 470 plakalı otomobil, köprü üzerinde Eren Ç.yönetimindeki 19 ACA 130 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücüler Recep K. ve Eren Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kaan A.yaralandı. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeridi araç trafiğine kapanan köprü, kaza yapan araçların çekilmesinden sonra çift taraflı olarak ulaşıma tekrar açılırken, kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.