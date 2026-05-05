OSB kavşağında korkutan kaza: 3 yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Ahmetler köyü Organize Sanayi Bölgesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A. idaresindeki 26 KH 191 plakalı otomobil ile Resul İ. yönetimindeki 26 AHJ 743 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Hüseyin A. ile kamyonette bulunan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil servis ekipleri ile jandarma ve polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Pazaryeri ve Bozüyük Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı