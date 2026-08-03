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Adıyaman Sincik'te Örtü Yangını Söndürüldü

Adıyaman Sincik'te Örtü Yangını Söndürüldü
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Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Pınarbaşı Köyü yakınlarında çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soğutma çalışmaları tamamlandı ve soruşturma sürüyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen örtü yangını yapılan çalışmalar sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Pınarbaşı Köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı örtü yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ile köylülerin yardımıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının da titizlikle yapıldığı bölgede yangın tamamen söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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