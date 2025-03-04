PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına terör örgütünden en net yanıt geldi
Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat

Trump, Yunanistan'da panik yarattı
İmamoğlu'ndan Beykoz Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına sert tepki

İmamoğlu'ndan zehir zemberek sözler: Katılmazsam namerdim
İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük

İsrail'den üst düzey isme suikast: Öldürdük

Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı

Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7. sınıf öğrencisini darp ettiği öne sürülen öğretmen, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Öğrencisinin kafasına, koluna ve kaburgasına vurup sıraya fırlattığı öne sürülen öğretmen ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir ortaokulda 7. sınıf öğrencisinin öğretmeni tarafından darbedildiği iddia edildi. Aile şikayetçi olurken, "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan öğretmen ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ÖĞRENCİYİ KABURGASINA VURUP SIRAYA FIRLATTI

İddiaya göre, bir ortaokulda 7. sınıf öğrencisi B.Ş. (12), sosyal bilgiler öğretmeni E.B. tarafından şiddete maruz kaldı. Derse giren öğretmenin, "Konuşan erkekleri sınıftan atarım" dediği, bunun üzerine B.Ş.'nin, "Kızlar konuşunca ne olacak öğretmenim?" diyerek karşılık verdiği, bu sözlere sinirlenen E.B.'nin, öğrenciyi tahtaya çağırarak kafasına, koluna ve kaburgasına vurduğu, ardından da sıraya fırlattığı iddia edildi.

Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı

ÖĞRETMEN SERBEST BIRAKILDI

B.Ş., eve giderek yaşananları ailesine anlattı. Aile ise darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek öğretmen E.B.'den şikayetçi oldu. Hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan öğretmen, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı

12 yaşındaki B.Ş., "Sosyal Bilgiler dersimizin öğretmeni olan E.B., derse girdikten sonra 'Konuşan erkekleri sınıftan atarım' dedi. Ben de öğretmenimize 'Kızlar konuşunca ne olacak öğretmenim?' dedim. Ben böyle deyince 'Gel lan buraya' dedi ve beni tahtaya çağırdı. Ben tahtaya çıkınca eliyle yumruk yaparak kafama iki kere vurdu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - 3.Sayfa
img

Vadi hayranlarını yıkan sözler
img

İşte sezon sonunda Muslera'dan kaleyi devralacak isim
img

Trump'tan Rusya'ya 'İran' teklifi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da boş arsada cenin bulundu

Oyun oynayan çocuklar, hiç unutamayacakları manzara ile karşılaştı
Türkiye-Yunanistan sınırına 8.5 kilometre duvar örülüyor

Komşuyla aramıza kilometrelerce uzunluğunda duvar örülecek
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo kırbaçlanacak mı?

Ronaldo kırbaçlanacak mı?
Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

Vadi hayranlarını yıkan sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.