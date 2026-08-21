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Denizli'de dehşet saçan alkollü sürücüye 450 bin TL ceza

Denizli'de dehşet saçan alkollü sürücüye 450 bin TL ceza
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Denizli'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve 4 araca çarpan 31 yaşındaki Gamze B., 1.70 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Kadın sürücüye farklı suçlardan toplam 450 bin TL para cezası uygulanırken, aracı trafikten men edildi.

Denizli'de geçtiğimiz günlerde polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve 4 araca çarpan sürücüye 450 bin lira ceza uygulandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pamukkale ilçesinde Aktepe Mahallesi Şekerci Durağı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri uygulama noktasında Gamze B'nin (31) idaresindeki 20 AIN 451 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan Gamze B., kaçtıktan bir süre sonra seyir halindeki 2 araca ardından da park halinde bulunan 2 otomobile çarptı.

Kaza anlarının güvenlik kamerasına anbean yansıdığı olayın ardından alkol kontrolü yapılan kadın sürücünün 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Gamze B.'nin daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı öğrenildi. Dehşet saçan alkollü kadın sürücüye 'Dur' ihtarına uymamak, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi farklı suçlardan 450 bin TL ceza yazıldı. Araç ise geçici süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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