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Ortaca eski Belediye Başkanı Salih Özdemir vefat etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ortaca eski Belediye Başkanı Salih Özdemir vefat etti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 2004-2009 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Salih Özdemir hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 2004-2009 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Salih Özdemir hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinin eski Belediye Başkanlarından Salih Özdemir (71) vefat etti. Salih Özdemir'in beyninde tümör olması nedeniyle geçtiğimiz aylarda buna bağlı olarak beyin kanaması geçirdiği belirtildi.vBugün sabah saatlerinde vefat eden Salih Özdemir, Ortaca'nın Ekşiliyurt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2004 yılında Ak Parti'den Ortaca Belediye Başkanı seçilen Salih Özdemir, 2004-2009 yılları arasında bu görevini devam ettirdi. 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti'den yeniden aday gösterilen Özdemir, bu sefer ise seçilememişti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salih Özdemir Ortaca Muğla 3. Sayfa Haberler

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