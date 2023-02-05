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Ormanlık alanda kayboldu, bulan ekiplere ilk sözü "Kusura bakmayın" oldu

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan genç, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan genç, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile kurtarıldı. Gencin kendisini bulan ekiplere ilk sözü ise, "Kusura bakmayın" oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda gezmeye çıkan İsmail Yılmaz (28) yönünü bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yılmaz'a ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ulaşıldı. Gencin kendisini bulan ekiplere ilk sözü ise, "Kusura bakmayın" oldu. Genç daha sonra bulunduğu alandan çıkarıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı İsmail Yılmaz Konyaaltı Antalya 3. Sayfa Haberler

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