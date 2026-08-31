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Hakkari'de Orman Yangını Köylülerce Söndürüldü

Hakkari'de Orman Yangını Köylülerce Söndürüldü
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Hakkari’de henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangını köylüler söndürdü.

Hakkari'de henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangını köylüler söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Derecik ilçesi Havrok Tepesi mevkiinde alevlerin yükseldiğini fark eden köylüler, durumu kendi imkanlarıyla kontrol altına almak üzere bölgeye hareket etti. Vatandaşların zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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