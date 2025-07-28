Orman Yangınlarına Müdahale Ederken Hayatını Kaybeden Ahmet Demirel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Orman Yangınlarına Müdahale Ederken Hayatını Kaybeden Ahmet Demirel Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Bolu'dan Bursa'nın orman yangınlarına müdahalede bulunan Ahmet Demirel'in geçirdiği kazada hayatını kaybetmesinin ardından cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı. Yardımseverliği ile tanınan Demirel, 'Bolu'nun kahramanı' olarak anıldı.

Bolu'dan gönüllü olarak Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale etmek için giden ve orada geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Ahmet Demirel (50), gözyaşlarıyla son yoluculuğuna uğurlandı. Ahmet Demirel'in yardımsever bir insan olduğunu ifade eden Paşaköy Mahallesi Muhtarı İsmail Çimen, "Ormanı seven, doğa dostu. Kendi gönüllü olarak gidiyor. Büyük bir su tankıyla gidiyorlar. Mahallenin yerlisi, herkesin yardımına koşan bir insandı" dedi.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerindeki orman yangınlarına gönüllü olarak müdahale etmek üzere Bolu'dan yola çıkan su tankeri, engebeli arazide uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 3 gönüllü hayatını kaybetti. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan Kazım Bayrak olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden üç gönüllünün vefat haberi, ailelerini ve yangınla mücadele eden tüm ekibi yasa boğdu. Yangınlara müdahale etmek için Bolu'dan giden Ahmet Demirel'in (50) cenazesi Bolu'ya getirildi.

Babasının tabutuna sarılarak, uzun uzun ağladı

2 çocuk babası Ahmet Demirel için Paşaköy Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle vakti kılınan cenaze namazına Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile Demirel'in ailesi ve yakınları katıldı. Ahmet Demirel'in oğlu Umut Demirel, cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Babasının tabutuna sarılarak, uzun uzun ağladı.

"Bolu'muzun kahramanı, gururu"

Namaz öncesi kısa bir konuma yapan Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, alevlerle mücadele eden Ahmet Demirel'den, "Bolu'muzun kahramanı, gururu" olarak bahsetti. Alınan helallik ve kılınan cenaze namazı sonrası Demirel'in naaşı Paşaköy Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

"Herkesin yardımına koşan bir insandı"

Ahmet Demirel'in yardımsever bir insan olduğunu ifade eden Paşaköy Mahallesi Muhtarı İsmail Çimen, "Ormanı seven, doğa dostu. Kendi gönüllü olarak gidiyor. Büyük bir su tankıyla gidiyorlar. Mahallenin yerlisi, herkesin yardımına koşan bir insandı" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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