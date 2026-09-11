Orman yangınından dönen arazöz otomobille çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'daki orman yangınından dönen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözün otomobille çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'daki orman yangını söndürme çalışmalarını tamamlayarak Eskişehir'e dönüş yolunda olan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 26 RD 307 plakalı arazöz kavşakta 03 AHY 044 plakalı otomobille çarpışarak orta refüje devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ederken olayda hayatını kaybeden ve yaralananların kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı