Orman Yangınına Müdahale Ederken Hayatını Kaybeden Gönüllü, Gözyaşlarıyla Defnedildi
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için giden arazözün uçurumdan devrilmesi sonucu ağır yaralanan Ali Tekerek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze törenine protokol ve vatandaşlar katıldı.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye gönüllü olarak giden ve uçurumdan devrilen arazözün hayatını kaybeden Ali Tekerek (51) gözyaşları arasında toprağa verildi.

13 Ağustos'ta Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyü kırsalında meydana gelen kazada, orman yangınına müdahale için yola çıkan arazöz, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 6 kişiden gönüllü olarak yangın bölgesine giden Ali Tekerek ağır yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Tekerek'in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine Osmaniye protokolü, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - OSMANİYE

