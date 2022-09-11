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Orman yangınına koştu, dönüş yolunda kazada öldü

3. Sayfa Haberleri

Orman yangınına koştu, dönüş yolunda kazada öldü

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangına destek için giden yaşlı adam, dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangına destek için giden yaşlı adam, dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye'nin Saraykışla Köyü yaylasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekibin yanı sıra köylülerde müdahale etti. Şarkışla köyünden yangın söndürülme çalışmalarına Salih Kılıçaslan (72) eşi Güleser Kılıçaslan (70) ile birlikte giderek destek verdi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra köylerine dönüşe geçen Kılıçarsalan'ın kullandığı 60 DH 345 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Reşadiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Salih Kılıçaslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Güleser Kılıçaslan'ın ise durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Reşadiye Tokat 3. Sayfa Haberler

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