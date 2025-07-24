Orman şehitleri için Ankara'da tören düzenlendi! Çok sayıda vatandaş katıldı

Orman şehitleri için Ankara'da tören düzenlendi! Çok sayıda vatandaş katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Orman şehitleri için Ankara'da tören düzenlendi! Çok sayıda vatandaş katıldı
Haber Videosu

Eskişehir'de orman yangınına müdahale ederken şehit olan AKUT gönüllülerinin cenazeleri, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camiisi'ne getirildi. Burada orman şehitleri için cenaze töreni düzenlendi.

Orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden AKUT gönüllüleri için Ankara'da düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü arasında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu.

ORMAN ŞEHİTLERİNE VEDA

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişinin naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na sevk edildi.

ANKARA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

Yangında hayatını kaybeden AKUT gönüllüleri Bayram Eren Aslan, Alperen Özcan, Tekin Enes Sarıyıldız, Muharrem Can ve İlker Onarıcı için bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından tören düzenlendi.

ALEVLERİN ARASINDA KALMIŞLAR

Dün gece Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu. Ölümlere ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizde 11 büyük yangın çıktı, olağanüstü sıcaklık ve değişken rüzgarla mücadele ederek yangınlara karşı koyduk. Bu yangınlardan 4 tanesinde problem yok. Ancak Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyon'a geçen yangınla alakalı 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu olmak üzere 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevlerin yönünü çevirmesi ile yangının içinde kaldılar" sözleriyle yaşananları anlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığını da bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı

"Bu kadar zulüm olur mu" derken daha kötüsüne tanık oluyoruz
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanların son görüntüsü yürekleri dağladı
Merkez Bankası faizi yüzde 43'e indirdi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 3 ay sonra bir ilk
İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi

Yahudi çocuklar uçaktan indi, ortalık karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.