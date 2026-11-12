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Orman işçisi Serkan Boztepe, Muğla Menteşe'de çam ağacının altında yaşamını yitirdi

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Orman işçisi Serkan Boztepe, Muğla Menteşe'de çam ağacının altında yaşamını yitirdi
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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde ağaç kesimi yapan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü personeli 43 yaşındaki Serkan Boztepe'nin üzerine çam ağacı devrildi. Ağır yaralanan Boztepe yaşamını yitirirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaç kesimi sırasında üzerine çam ağacı devrilen 43 yaşındaki Muğla Orman Bölge Müdürlüğü personeli Serkan Boztepe yaşamını yitirdi.

Olay, Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Denizova Orman İşletme Şefliği bünyesinde görev yapan orman işçisi Serkan Boztepe, ağaç kesimi çalışması yaptığı sırada üzerine çam ağacı devrildi. Devrilen ağacın altında kalan 43 yaşındaki Boztepe ağır yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Boztepe'nin Menteşe ilçesine bağlı Dağpınar Mahallesi'nden olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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