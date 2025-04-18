Orkinos - Bulut Operasyonu: 240 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

"Orkinos - Bulut Operasyonu'nda gözaltına alınan 240 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyonda ele geçirilen suç unsurları emniyette sergilendi

İSTANBUL - Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen "Orkinos-Bulut" operasyonunda gözaltına alınan 240 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların bir kısmı, araçlar ve suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Öte yandan operasyonda ele geçirilenler havadan görüntülendi.

Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da Avrupa Polis Teşkilatı Europol ile düzenlenen eş zamanlı operasyon Avrupa'da büyük yankı uyandırmış, "Orkinos-Bulut" adı verilen denizaşırı polisiye soruşturma, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından ortak yürütülmüştü.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika polis teşkilatlarıyla İstanbul merkezli 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 240 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların bir kısmı, araçlar ve çeşitli suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Öte yandan operasyonda ele geçirilenler dron ile görüntülendi.

"Gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayacağız"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise yaptığı açıklamada, "Orkinos Bulut operasyonu kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatlarıyla İstanbul merkezli 23 şehirde eş zamanlı olarak Avrupa'da Europol organizesinde Almanya, İspanya, Belçika ve Hollanda Polis teşkilatlarıyla birlikte yapılan 4 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 240 şahıs gözaltına alınmış, toplamda 844 taşınmaz, 256 araç ve 86 şirket olmak üzere toplamda 13 milyar varlığına el konulmuştur. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir. Her zaman ifade ediyoruz. Gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayacağız" dedi.

Operasyon 8 ay önce başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 ay önce Türkiye ve Avrupa'daki uyuşturucu ağının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

4 büyük suç örgütü çökertildi

Çalışmaların ardından 4 büyük suç örgütünün kendi aralarında kullandığı kriptolu iletişim araçlarını ele geçiren ekipler, şifrelenmiş mesajları çözerek küresel uyuşturucu ağını ortaya çıkarmış, suç örgütlerinin Türkiye ve Avrupa'ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve kara yoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden skunk ve Avrupa ülkeleri üzerinden ekstacy maddelerinin üretimini ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını tespit etmişti.

Ülkelerin kolluk kuvvetleri ile ortaklaşa operasyon

Yapılan tespitlerin ardından İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımlarına başlanmış, çalışmalara destek veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da zanlıların kimlik, adres ve karıştıkları suçlara ilişkin Avrupa Polis Teşkilatı Europol başta olmak üzere diğer ülkelerin adli ve kolluk kuvvetleriyle yazışmalar yapmıştı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katılımıyla başlatılan operasyonda, 9'u yurt dışında olmak üzere 240 zanlı gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalarda 1'i yurt dışında 6 zanlı daha yakalanmıştı. Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'daki operasyonlara Türk polisleri gönderilirken, İstanbul'daki kriz merkezinde ise Europol yetkilileri operasyonu takip etmişti. Türkiye ve yurt dışında ele geçirilen 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan da sorumlu olan, aynı zamanda birçok farklı suça da karışan zanlılara yönelik gerçekleşen operasyonda uluslararası organize suç örgütlerinin MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere Türkiye'deki yaklaşık 13 milyar lira değerindeki mal varlığına el konulmuştu.