Haberler

Orhangazi Tüneli'nde Su Tankeri Yangını

Güncelleme:
İstanbul-İzmir otoyolu Orhangazi Tüneli'nde su tankeri alev aldı. Sürücü canını zor kurtarırken, tanker kısa sürede küle döndü. Yangın trafiği olumsuz etkiledi.

İstanbul- İzmir otoyolunda, Orhangazi Tüneli içinde su tankeri alev aldı. Sürücü canını zor kurtarırken, tanker kısa sürede küle döndü.

Olay, İstanbul-İzmir otoyolu Orhangazi mevkiinde, İstanbul istikametinde meydana geldi. Tünel içerisinde bir anda alev alan su tankerinin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan indi. Kısa sürede 34 BB 0834 plakalı tanker küle dönerken, yangın sebebiyle İstanbul istikametine seyreden araçlar uzun trafik oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen tanker, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
