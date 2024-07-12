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Orhangazi Emniyet Müdürü Erol Yavuz'un yerine Ümit Güner atandı

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Bursa Valiliği, Orhangazi Emniyet Müdürü Erol Yavuz'un görevine son vererek Ümit Güner'i atadı. Ümit Güner, bugün itibarıyla Orhangazi'deki yeni görevine başladı.

Bursa Valiliği Orhangazi Emniyet Müdürü Erol Yavuz'un yerine Ümit Güner'i atadı. Ümit Güner bugün itibarı ile Orhangazi'deki görevine başladı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişikliği oldu. Temmuz 2022'den bu yana Orhangazi Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Erol Yavuz'un yerine Ümit Güner atandı. Ümit Güner daha önce Yenişehir Emniyet Müdürlüğü görevinde bulundu. Yeni Orhangazi Emniyet Müdürü Ümit Güner Yalova, Kosova Birleşmiş Milletler Polis Gücü, Siirt Emniyet Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı Katar Büyükelçiliği Misyon Koruma, Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunmuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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