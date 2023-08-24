Ordulu şehidin naaşı Samsun'a getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşinde şehit olan Ordu'nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in naaşı Samsun'a getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşinde şehit olan Ordu'nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in naaşı Samsun'a getirildi. Şehidin naaşı Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde doğum gününe 3 gün kala 24 Haziran 2023 tarihinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonrasında ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit düştü. Ordu'nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ali Demir naaşı askeri uçakla saat 15.30 sıralarında Samsun Çarşamba Havaalanına getirildi. Şehidin cenazesi törenle karşılandı.

Karşılama törenine, Samsun Valisi Orhan Tavlı, İl Garnizon Komutanı Tümgenaral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, askeri erkan, emniyet mensupları, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve birçok protokol üyesi katıldı.

Şehit asker için havalimanında dua yapıldı. Duanın ardından şehit askerin naaşı cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Ordu'ya doğru yola çıktı. - SAMSUN