Ordudan ihraç edilen FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul'da yakalandı 3. Sayfa Haberleri FETÖ/PDY üyeliğinden meslekten ihraç edilen ve hakkında iki ayrı yakalama kararı bulunan firari yüzbaşı, Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına üye olmak suçundan iki ayrı yakalama kararı bulunan ve daha önce KHK ile ordudan ihraç edilen M.Ö. isimli firari yüzbaşının Başakşehir'de gizlendiği bilgisine ulaşıldı. SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI Adresi tespit edilen zanlı, Başakşehir'de düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Firari yüzbaşı sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Başakşehir İstanbul 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ordudan ihraç edilen FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul'da yakalandı - Haberler

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