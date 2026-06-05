Haberler

Ordu'da dini duyguları suistimal eden dolandırıcılara operasyon: 4 gözaltı

Ordu'da dini duyguları suistimal eden dolandırıcılara operasyon: 4 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen operasyonda, vatandaşların dini duygularını istismar ederek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol, 1'i ise serbest bırakıldı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen operasyonda vatandaşların dini duygularını istismar ederek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol, 1'i ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Perşembe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Perşembe ilçesinin Şenyurt ve Saray mahallelerinde nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından gerçekleştirilen operasyonda E.G. (60), G.G. (50), R.Y. (33) ve G.A. (45) isimli 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 947 adet Arapça yazılı belge, 21 adet muska, 'büyü bozma' isimli bir not defteri, 59 adet kolye, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi kılıç ve kını, ruhsatsız av tüfeği ile 4 cep telefonu ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında G.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. tutuklanırken, G.G. ve R.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı

Ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artış oranı netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Adıyaman'da ot biçme makinesine kolunu kaptıran kadın yaralandı

Ot biçme makinesine kolunu kaptıran genç kadın ağır yaralandı
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Paylaşımı başına iş açtı, tepkiler dinmeyince istifa etti

Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor

Bu adamı kim durduracak? 35 milyon euroluk bir bomba daha patlattı
Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor

Restoranlarda bir dönem kapanıyor
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap

Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye büyük şok

Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>