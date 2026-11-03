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Ordu Ünye Gölevi Mahallesi'nde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

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Ordu Ünye Gölevi Mahallesi'nde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
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Ordu'nun Ünye ilçesindeki Gölevi Mahallesi'nde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, ilçenin Gölevi Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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