Ordu'nun Fatsa ilçesinde trafik kazası: 7 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa-Samsun karayolu Uzunkum Plajı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Koçak'ın kullandığı 41 FA 110 plakalı otomobil ile Nalan Odabaş idaresindeki 52 EN 955 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Göktuğ Kaan Çağlayan, Züleyha Menekşe, Çiğdem Akkayadan, Beril Ada Odabaş ve Beren Umay Odabaş yaralandı.

Yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU