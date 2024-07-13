Üye Girişi
Haberler

Ordu'nun Fatsa ilçesinde trafik kazası: 7 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa-Samsun karayolu Uzunkum Plajı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Koçak'ın kullandığı 41 FA 110 plakalı otomobil ile Nalan Odabaş idaresindeki 52 EN 955 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Göktuğ Kaan Çağlayan, Züleyha Menekşe, Çiğdem Akkayadan, Beril Ada Odabaş ve Beren Umay Odabaş yaralandı.

Yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Fatsa Ordu Hastane Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

 İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title