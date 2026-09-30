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Ordu Kabataş'ta kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak devrildi, 1 kişi yaralandı

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Ordu Kabataş'ta kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak devrildi, 1 kişi yaralandı
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Ordu'nun Kabataş ilçesinde, Alankent Mahallesi ile ilçe merkezi arasındaki yolda kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak devrildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı ve ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Alankent Mahallesi ile Kabataş ilçe merkezi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin K. (50) yönetimindeki 34 KFA 360 plakalı otomobil, ıslak zeminde seyir halindeyken virajlı ve iniş eğimli yolda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zehra K. (76) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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