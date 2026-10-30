Ordu Fatsa'da ırmakta mahsur kalan mikser sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ordu Fatsa'da ırmakta mahsur kalan mikser sürücüsünü itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Fatsa ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Ilıca Irmağı'nda su debisi yükselirken ırmakta çalışan beton mikserinin sürücüsü mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü güvenli şekilde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Ilıca Irmağı'nda mahsur kalan mikser sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fatsa ilçesi Yenipazar Mahallesi'ndeki Ilıca Irmağı'nda yağışlar nedeniyle su debisi yükseldi. Bu esnada ırmak içerisinde çalışan beton mikserinin şoförü Hikmet İvecek (62) mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, şahsı güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan sürücü, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı