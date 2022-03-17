Eriyen kar suları heyelana nenden oldu... 3 binada 15 daire boşaltıldı

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde kar sularının da erimesiyle birlikte taşan rögar heyelana neden oldu. Heyelanın ardından bölgede bulunan bir sitenin istinat duvarı yıkıldı, alt caddede bulunan 3 binadaki 15 daire ve 3 iş yeri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, ilçeye bağlı Samur Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 bloklu ve 36'şar daireli Kınalı Kent Sitesi önünde bulunan rögar taşarak perde altından akmaya başladı. Sitenin perde duvarı altından taşan suların etkisiyle oluşan heyelan, alt kısımda bulunan eve ulaştı.

Oluşan heyelanın ardından dün alt kısmı boşalan Kınalı Kent Sitesi'nin istinat duvarı bugün yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri gelerek alanda çalışma başlattı. Ekipler alanda güvenlik çemberi oluştururken, istinat duvarının yıkıldığı sitenin alt caddesinde bulunan 3 binada bulunan toplam 15 daire ile 3 işyeri boşaltıldı.

Heyelanın yaşandığı alanda Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, AFAD görevlileri ile yetkililer inceleme yaptı.

Öte yandan dün yaşanan heyelan sonucu olaya Ordu Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri ile Kumru Belediyesi ekipleri müdahale etmişti.