İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
Trump, Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım

Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım
Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular

Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular
Almanya'da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Avrupa'nın merkezinde son sürat bir araç kalabalığa daldı

Ordu'da Yaşlı Adam Su Deposunda Boğularak Hayatını Kaybetti

Ordu'da Yaşlı Adam Su Deposunda Boğularak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun İkizce ilçesinde, 75 yaşındaki Ahmet Zompur, su deposunda meydana gelen arızayı tamir etmek isterken düştü ve boğularak hayatını kaybetti.

Ordu'nun İkizce ilçesinde yaşlı şahıs, evine su sağlayan depoda arızayı gidermek isterken düştüğü depoda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Ahmet Zompur, 2,5 metre yüksekliğindeki su deposunda meydana gelen arızayı fark edince tamir için depoya çıktı. Olaya müdahale etmek isteyen Zompur, su dolu deponun içine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zompur'un boğularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
img

Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım
img

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

Babasının yaptıklarını anlattığı video savcılığı harekete geçirdi
'Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim'

"Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim"
Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın

Komşuda bu paraları kullanıyorlar
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.