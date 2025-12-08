Midesinden 407 gram uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
Ordu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki kişi tutuklandı. Şüphelilerden birinin midesinden 407 gram metamfetamin çıktı.
Ordu polis ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şahsın midesinden 407 gram uyuşturucu çıktı. Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin, il dışından kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen 2 kişiyi uygulama noktasında durdurarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında suç unsuruna rastlanmazken, şahıslardan birinin uyuşturucu maddeyi yutarak taşıdığı değerlendirilerek hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Hastanede yapılan radyolojik görüntülemede, şüphelinin midesinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi. Gerçekleştirilen tıbbi müdahalenin ardından, 40 adet kapsül halinde yaklaşık 407 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.J. ve A.R.S. isimli 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU