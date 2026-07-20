Haberler

Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada yapılan operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda metamfetamin, sentetik kannabinoid, sentetik ecza ve esrar ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar sürüyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 8,27 gram metamfetamin, 7 gram sentetik kannabinoid, 4 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, bin 121 adet sentetik ecza ve 1,73 gram esrar ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilere tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devem edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklara yönelik projeleri yönetiyordu! Gizli operasyonla yakalandı

Telefonundaki iğrenç mesajlar ifşa olunca kameralara böyle baktı
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı
İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız

İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı

Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı
Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas'ın yeni lideri belli oldu
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor