Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar sürüyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 8,27 gram metamfetamin, 7 gram sentetik kannabinoid, 4 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, bin 121 adet sentetik ecza ve 1,73 gram esrar ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilere tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devem edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı