Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 11 Şahsa Adli İşlem
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklandı, 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Narkotik ekiplerinin ele geçirdiği maddeler arasında esrar, metamfetamin ve ecstasy bulunuyor.
Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı, 11 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 22 gram esrar, 24 gram metamfetamin, 3 adet ecstasy, 1 gram sentetik kannabinoid ve 3 gram captagon maddesi ele geçirildi.
Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 11 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa