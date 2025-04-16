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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 11 Şahsa Adli İşlem

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 11 Şahsa Adli İşlem
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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklandı, 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Narkotik ekiplerinin ele geçirdiği maddeler arasında esrar, metamfetamin ve ecstasy bulunuyor.

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı, 11 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 22 gram esrar, 24 gram metamfetamin, 3 adet ecstasy, 1 gram sentetik kannabinoid ve 3 gram captagon maddesi ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 11 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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