Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 11 Şahsa Adli İşlem

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı, 11 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 22 gram esrar, 24 gram metamfetamin, 3 adet ecstasy, 1 gram sentetik kannabinoid ve 3 gram captagon maddesi ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 11 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU