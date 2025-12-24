Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama
Ordu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirirken, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.
Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 5 gram metamfetamin, 29 gram sentetik kannabinoid, 18 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 49 adet sentetik ecza, 3 gram esrar ve 12 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU