Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 5 gram metamfetamin, 29 gram sentetik kannabinoid, 18 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 49 adet sentetik ecza, 3 gram esrar ve 12 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU