Ordu'da üç tekerlekli araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde üç tekerlekli akülü araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir çift hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Konakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes K. yönetimindeki 52 AEL 363 plakalı otomobil ile Mustafa A'nın (60) kullandığı üç tekerlekli akülü araç çarpıştı. Kazada her iki araç da yoldan çıkarak, dere yatağına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üç tekerlekli aracın sürücüsü ve yanında bulunan eşi Fatma A.'nın (53) hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada otomobil sürücüsü Enes K. da yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU