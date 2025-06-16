Ordu'da Trafik Kazası: Panelvan ile Motosiklet Çarpıştı, 2 Yaralı

Ordu'da Trafik Kazası: Panelvan ile Motosiklet Çarpıştı, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında panelvan araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde panelvan araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Fatsa ilçesinin Sakarya Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel G.'nin kullandığı 52 ABT 702 plakalı Mercedes marka panelvan ile Oğuzhan G. yönetimindeki 52 AGH 478 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü ve arka tarafta yolcu olarak bulunan Yiğit Efe K. caddeye savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Yiğit Efe K. ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser teşhisi konan şarkıcı, gözyaşları içinde müziğe ara verdiğini açıkladı

Kanser teşhisi konan şarkıcı, müziğe ara verdiğini açıkladı
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
FETÖ'nün ROKETSAN sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün ROKETSAN sorumlusu yakalandı
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

İlk transferini Galatasaray'dan yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.