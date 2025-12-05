Ordu'da otomobil fındık bahçesine devrildi: Anne ve kızı yaralandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin fındık bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı yaralandı.

Kaza, ilçenin Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Y. (37) yönetimindeki 55 ST 455 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak, fındık bahçesine devrildi. Kazanın etkisiyle sürücü ve araçta bulunan kızı Zeynep Sıla Y. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve kız, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU