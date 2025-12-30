Haberler

Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis inceleme başlattı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Karakoca Mahallesi Sarpdere Yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil A. yönetimindeki 52 NB 800 plakalı otomobil ile Eyüp G.'nin kullandığı 52 ACA 218 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücü ile birlikte yanında bulunan kayınpederi Selim K. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Mustafa C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Cemil A.'nın, ilçenin Şahinkaya mahalle muhtarı olduğu öğrenildi.

Öte yandan vatandaşlar, bölgede sık sık kazaların olduğunu ve burada bulunan virajın tehlikeli olduğunu ifade etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
