Ordu'da bayram tedbirleri arttı: Trafikte 'sıfır can kaybı' hedefi

Ordu'da polis ekipleri tarafından, 'Trafikte Bir Can Kaybı Bile Fazladır' mottosu ile trafikte denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan bayramı öncesi denetimleri arttırdı. Ekipler, trafik kazalarının önüne geçmek, can ve mal güvenliğini sağlanması adına il genelinde çeşitli noktalarda çalışmalar yürütüyor. 'Trafikte Bir Can Kaybı Bile Fazladır' mottosu ile yapılan denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinde ayrıca, vatandaşların bayramı tebrik edilerek, çocuklara çikolata ikramı yapılıyor.

"Amacımız vatandaşlarımızın bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi için elimizden gelen tüm tedbirleri almak"

Ordu Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Hüseyin Satan, Ramazan bayramı tedbirleri boyunca il genelinde 98 ekip ve yaklaşık 400 personel ile sahada görev yapacaklarını söyledi. Bu denetimlerin hedefinin vatandaşların huzur içerisinde bayram tatili geçirmeleri olduğunu aktaran Satan, "Vatandaşlarımızın huzur ve sükun içerisinde 'Trafikte Bir Can Kaybı Bile Fazladır' mottosu ile yollarda etkin bir denetim yapmak istiyoruz. Buradaki amacımız asla vatandaşlarımıza ceza yazmak değil, bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi için elimizden gelen tüm tedbirleri almaktır. Burada yine il genelinde radar denetimlerimiz, KGYS üzerinden denetimlerimiz, yine dron denetimlerimiz etkili bir şekilde devam edecektir. Vatandaşlarımızla yolda uyarıcı ve eğitim nitelikli uygulamalar yapıyoruz" dedi.

Sürücüler ise denetimlerin faydalı olduğunu, can ve mal güvenliği açısından yapılması gerektiğini belirttiler. - ORDU

