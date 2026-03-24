Ordu'da bir haftada 18 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son bir haftada 18 bin 725 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 53 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 80 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 30 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 61 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 54 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 210 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 445 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 167 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 510 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 44 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne dirft suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 18 bin 725 araç kontrol edildi, 3 bin 138 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 39 araç trafikten men edildi ve 30 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı