Haberler

Ordu'da bir haftada 11 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu'da bir haftada 11 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 11 bin 281 araç kontrol edilirken, 2 bin 685 sürücüye çeşitli ceza uygulandı. Denetimler neticesinde 39 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 53 kişi yaralandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son bir haftada 11 bin 281 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 2 bin 685 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapılırken, 33 araç trafikten men edildi ve 47 araç sürücüsünün ehliyeti geri alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 39 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 53 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 38 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 51 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 36 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 104 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 356 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 56 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 242 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 41 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 2 araç sürücüsüne drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 11 bin 281 araç kontrol edildi, 2 bin 685 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 33 araç trafikten men edildi ve 38 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'süreç' vurgulu yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "süreç" vurgulu yeni yıl mesajı
Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi