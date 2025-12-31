Ordu'da bir haftada 11 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son bir haftada 11 bin 281 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 2 bin 685 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapılırken, 33 araç trafikten men edildi ve 47 araç sürücüsünün ehliyeti geri alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 39 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 53 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 38 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 51 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 36 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 104 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 356 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 56 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 242 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 41 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 2 araç sürücüsüne drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 11 bin 281 araç kontrol edildi, 2 bin 685 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 33 araç trafikten men edildi ve 38 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU