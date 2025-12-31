Haberler

Ordu'da ticari araçla çarpışan askeri araç devrildi

Güncelleme:
Ordu'nun Kabataş ilçesinde ticari araçla çarpışan askeri araç devrildi. Kazada yaralanan olmadı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Kabataş-Çatalpınar yolu Zıngıroğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mİ.P.'nin kullandığı 06 EEL 88 plakalı ticari araç ile askeri araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle askeri araç devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
