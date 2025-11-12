Ordu'da Taş Ocağında Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir taş ocağında kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Kıranyağmur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Kara'nın (56) kullandığı 52 ABV 515 plakalı kamyon, ocak içerisinde çalıştığı esnada devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonun kabinine sıkışan Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU