Ordu'da Taş Ocağı Göçüğü: İki Can Kaybı, Soruşturma Başlatıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde taş ocağında meydana gelen göçükte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ve 7 gün sonra cansız bedenine ulaşılan kamyon şoförü, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy Mahallesi'nde bulunan Demirtan İnşaat'a ait taş ocağında 5 Kasım tarihinde meydana gelen olayda iş makinesi operatörü Burak Kilci (24) ve Mustafa Ahmet Şahin (79) göçük altında kalmıştı. Burak Kilci'nin cansız bedenine 6 Kasım tarihi gece saatlerinde ulaşılmıştı.

Zemindeki risk ve kaymalar nedeniyle ara verilen çalışmaların ardından 12 Kasım tarihinde olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yeniden arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından yaklaşık 7 saat sonra kamyon şoförü Şahin'in cansız bedenine ulaşılmıştı ve Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin için Fatsa ilçesindeki Hz. Hamza Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Evli olan Şahin'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fatsa Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak şirket sahibi Osman D., sorumlu müdür Erdi Temel Ö., maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E.'yi gözaltına almıştı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket sahibi Osman D. ve sorumlu müdür Erdi Temel Ö. 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A., K.U. ve R.A.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. - ORDU