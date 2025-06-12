Ordu'da Tartışma Kavga ve Bıçaklama ile Sonuçlandı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'da 2 taraf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu göğüs kafesi ve karnından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Kabataş ilçesi Yakacık Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Sefer P. (46) ile Mesut Aksu (39) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefer P., yanında bulunan bıçak ile Aksu'yu göğüs kafesi ve karın bölgesinden bıçakladı, sonrasında ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde evli ve 3 çocuk babası Mesut Aksu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan olayı gerçekleştiren Sefer P. ise jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarının ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU